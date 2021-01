Гневни привърженици на президента Доналд Тръмп щурмуваха Капитолия, като крещяха и развяваха американски знамена, принуждавайки полицията да затвори сградата. Жена е в критично състояние, след като е била простреляна в гърдите на територията на Капитолия, съобщава Си Ен Ен.

Привърженици на президента Доналд Тръмп са недоволни от процедурата по окончателното одобряване на Джо Байдън за победител в президентските избори.

Според Би Би Си полицията е влязла в сградата въоръжена. Говорителка на Белия дом заяви, че на Капитолия е изпратена Националната гвардия.

BREAKING: Trump supporters storm into US Capitol building.



• Constitutionally mandated process for counting Electoral College votes suspended

• House chamber doors barricaded

• VP Pence ushered to secure locationhttps://t.co/hEdfQAz2W7



Live stream: https://t.co/sSH8cLIxUQ — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

След като Конгресът прекрати дебатите по удостоверяването на победата на Джо Байдън, започна евакуация на сенаторите, а членовете на Камарата на представителите бяха предупредени от полицята да сложат противогази, след като в Ротондата бе използван сълзотворен газ.

This is the moment the House adjourned after protestors breached the U.S. Capitol https://t.co/C6tGSZftUu pic.twitter.com/WkvR6VvLMU — POLITICO (@politico) January 6, 2021

Някои туитнаха, че са потърсили убежище в офисите си в сградата.

NOW: The scene inside the Capitol as mobs of Trump supporters breach building.



Story: https://t.co/zeM6H9PTaY pic.twitter.com/M8OYpcL5p8 — Complex (@Complex) January 6, 2021

Never thought I’d see an attempted coup but here we are pic.twitter.com/Koeo4jhost — Jessica Valenti (@JessicaValenti) January 6, 2021

Представител на полицията на Капитолия се качи на трибуната и призова конгресмените да запазят спокойствие, като ги увери, че скоро ще има повече информация.

Capitol Police have put the US Capitol Building on lockdown amid clashes between police and Trump supporters



Footage shows demonstrators swarming the Capitol Buildinghttps://t.co/Icnf1VfGsS pic.twitter.com/dnlVuRCDRD — BBC News (World) (@BBCWorld) January 6, 2021

Председателят на Комисията по правилата на Камарата Джеймс Макгавърн от Масачузетс заяви пред събралите се конгресмени, впили поглед в телефоните си, че се очаква скоро Камарата да възобнови заседанието си.

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs — Frank Thorp V (@frankthorp) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Кметицата на Вашингтон Мюриел Баузър нареди полицейски час до 6:00 ч. утре сутринта.

Everything @realDonaldTrump touches he burns to ground.

These people are not protestors. They are Domestic Terrorists. Republicans did nothing to stop this. My former opponent @reptedbudd is a traitor. Everyone of the seditious Republican should be removed from office. pic.twitter.com/8KfonsiGUy — Scott Huffman (@HuffmanForNC) January 6, 2021

Police and Trump supporters are going at it INSIDE of the Capitol. Never thought we’d see something like this pic.twitter.com/MqBJoKYHbP — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

Минути след нахлуването на привържениците на Доналд Тръмп, самият той написа в личния си профил в Twitter: „Моля всички в Капитолия да запазят мира. Без насилие! Не забравяйте, ние сме партията на закона и реда”.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

A woman is in critical condition after being shot in the chest on the Capitol grounds, according to two sources familiar with the matter https://t.co/hVJj5APK5F pic.twitter.com/5qVSD4TNET — CNN (@CNN) January 6, 2021

„Насилието и разрушенията, които се случват в Капитолия, трябва да спрат, трябва да спрат сега. Всеки замесен трябва да уважава служителите на реда и незабавно да напусне”, написа Майк Пенс в Twitter.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Във връзка с настъпили безредици във Вашингтон от Министерството на външните работи съветват всички български граждани, намиращи се на територията на Федералния окръг Колумбия, да не излизат навън.

МВнР: Българите в окръг Колумбия да не излизат от домовете си

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в САЩ на тел: +1 202 387 0174; +1 202 387 5770; +1 202 483 1386; +1 202 299 0273.

