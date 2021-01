Поддръжниците на американския президент Доналд Тръмп, нахлули в сградата на Конгреса в сряда, нападнаха и медиите. Журналистите, които се събраха пред Капитолия, за да отразяват случващото се, станаха обект на агресия от страна на протестиращите.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2