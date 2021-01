Новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън поиска Доналд Тръмп да се появи незабавно в национален ефир и "да изпълни клетвата си", като призове за мир.

I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution by demanding an end to this siege.

„Думите на президента имат значение, независимо колко добър или лош е този президент. В най-добрия случай думите на президент могат да вдъхновят. В най-лошия случай те могат да подстрекават. Затова призовавам президента Тръмп да се появи в национален ефир сега, за да изпълни клетвата си и да защити Конституцията и да поиска прекратяване на тази обсада “, каза Байдън в обръщение към американците.

"Това не е несъгласие, това са безредици. Тръмп да сложи край на тази обсада", отсече Байдън.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.