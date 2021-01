Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси обяви, че Конгресът на САЩ ще продължи преброяването на гласовете на електорите, за да потвърди резултатите от президентските избори през ноември, веднага щом районът на Капитолия бъде освободен от протестиращите привърженици на президента Доналд Тръмп, които нахлуха в сградата, съобщи Ройтерс.

Пелоси каза, че решението е било взето след консултации с лидерите на Конгреса и разговори с Пентагона, министерството на правосъдието и вицепрезидента Майк Пенс.

.@SenSchumer and I are calling on President Trump to demand that all protestors leave the U.S. Capitol and Capitol grounds immediately. pic.twitter.com/z6D8qb6bpe