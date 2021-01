Ашли Бабит загуби живота си по време на щурма срещу Капитолия на хиляди поддръжници на Доналд Тръмп, които искаха - и успяха - да отложат утвърждаването на Джо Баден като президент на САЩ, пише DarikNews .

35-годишната жена, живееща в Сан Диего, щата Калифорния, едва ли си е представяла, че няма повече да види съпруга си. Изстрел във врата от оръжието на един от агентите в сградата на Конгреса във Вашингтон сложи край на живота й в една от уж най-безопасните сгради на планетата.

А преди това през 14-годишната си служба във въоръжените сили на САЩ Бабит е посещавала далеч по-опасни места – имала е мисии в Афганистан, Ирак и Кувейт, посочва съпругът й Тимъти Макенти в изявления пред Washington Post.

