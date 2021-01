Пътнически самолет на нискотарифната индонезийска компания "Шривиджая еър" е изгубил контакт с диспечерите след излитане от летището в Джакарта, Индонезия, предадоха световните агенции.

Боинг 737-500 е летял за Понтианак. В самолета е имало 56 души, в това число седем деца и шест души екипаж.

За последно самолетът е бил засечен над акваторията на Яванско море в района на северната част на остров Ява.

От уебсайта за проследяване на полети Flightradar24.com заявиха, че машината се загубила над 3000 м височина за по-малко от минута, пишат от Би Би Си.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5

През последните няколко години със самолети от този модел имаше две катастрофи.

От МВнР съобщиха, че на борда на изчезналия самолет не е имало чуждестранни граждани. Посланикът ни Петър Андонов се е свързал с външното министерство на Индонезия, откъдето са потвърдили информацията.

— JUST IN - Local Fishermen has found parts from #SJ182 that went missing just minutes after departure from airport on Jakarta, Indonesia.



Local media report that the flight manifest listed 46 passengers, 7 children, 3 babies and 6 flight crew. Search parties are already out! pic.twitter.com/0NNsoTprqG