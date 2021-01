90 души са блокирани от петък в търговски център в предградието на Мадрид Махадаонда. Достъпът до мола стана невъзможен заради падналия обилен сняг, предаде Франс прес.

Намиращите се в търговския център блокирани хора получават храна, напитки и други нужни продукти от магазините вътре.

#Spain#Zara workers have slept at night from this Friday to Saturday between cartons in the Gran Plaza 2 Shopping Center in #Madrid, because the company of the multinational Inditex forced them to work until closing time despite the snowstorm that hits the capital. https://t.co/QheJqWX0yQ