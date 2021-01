Испания регистрираха рекордно ниски температури. Минус 35,6 градуса бяха измерени във Вега де Лурдес. Лошото време, предизвикано от циклона „Филомена”, остави хиляди испанци блокирани по пътищата, а летището в Мадрид беше затворено. Бурята взе и две жертви.

Става въпрос за мъж и жена, които са пътували в кола, отнесена от придошлите води на река между населените места Фуенхирола и Михас, пише БТА.

Невиждана зима в Испания (ВИДЕО)

Spain is getting unusually heavy snowfall -- for Madrid, it's the worst in 50 years https://t.co/aRs73jozCy 📷 Oscar del Pozo and @GABRIELBOUYS pic.twitter.com/mtll9lcSr7

Отменени полети и затруднен трафик в Испания заради бурята "Филомена" (ВИДЕО+СНИМКИ)

С 20 см снежна покривка и температури около нулата районът южно от Мадрид обяви най-висока червена степен на тревога за първи път от въвеждането на системата през 2007 г. Повече от 400 пътища са затворени заради снега и заледяванията.

„Усилията ни са насочени към спасяване на шофьорите, блокирани на различни места в района на Мадрид. Целта ни е да ги отведем на безопасно място. Мобилизирали сме целия състав на пожарната, поискахме помощ и от военните подразделения за извънредни ситуации”, каза Карлос Новийо, шеф на центъра за извънредни ситуации.

Като предпазна мярка са затворени големите паркове в Мадрид. Спряно е движението на скоростните влакове, свързващи Мадрид с Валенсия и Аликанте. Все пак има и такива, които се радват на необичайно тежката зима. По улиците на Мадрид се появи шейна, теглена от кучета

Поради тежките метеорологични условия много полети от мадридското летище "Барахас" са отклонени и пътниците са посъветвани предварително да се информират за статута на техния полет. Футболистите на "Реал", пътуващи за Памплона за мача си от шампионата в "Ла Лига" срещу "Осасуна", чакаха в своя самолет 4 часа, преди той да може да излети.

The centre of Spain is having the greatest snow ever recorded. It's breathtaking how beautiful it is: we are not used to. Pictures have been taken in my hometown, Leganés. pic.twitter.com/rytFKBxYGg