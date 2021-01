В Испания днес беше обявена висока степен на тревога заради бурята "Филомена", която затрупа по-голямата част от страната със сняг, предаде Асошиейтед прес. Снеговалежите нарушиха трафика по суша, море и въздух. Властите предупредиха, че обстановката може да се усложни още повече през уикенда.

Madrid's Retiro Park was coated with snow yesterday, as Storm Filomena brought a rare wintry blast to parts of Spain. https://t.co/HXCZNoLww3 pic.twitter.com/Zd8oo2ABqv — AccuWeather (@accuweather) January 8, 2021

В части от Централна Испания, в това число и столицата Мадрид, се очаква снеговалежите да продължат над 24 часа, докато бурята "Филомена" се придвижва на север от Гибралтарския проток.

Обилните снеговалежи в някои части на страната започнаха вчера. До днес по обед заради снега трафикът по 270 пътища в страната бе нарушен, а над 40 полети бяха анулирани или закъсняваха.

Snow in Madrid is a rare and beautiful sight. Here is a short video of today’s snowfall gracefully captured by our Senior Trade Commissioner @KarenKennedyTCS at Retiro Park! ❄️😊 pic.twitter.com/8JIYQ39BBz — Canada in Spain (@CanEmbSpain) January 7, 2021

На Канарските острови пък бурята донесе проливни дъждове и силни ветрове, както и гигантски вълни. Наложи се властите да спасяват 65 души от ферибот, който се удари в подводни скали и леко се наклони през нощта при опит за приближаване до кея на остров Гран Канария. Хората на борда на ферибота - пътници, сред които бебе, и шестима членове на екипажа - трябваше да чакат 14 часа, защото лошото време затрудняваше операцията по спасяване. Накрая те бяха докарани на брега живи и здрави.

В Толедо, главен град на областта Кастилия Ла Манча, властите повикаха на помощ армията, за да разчисти пътищата и забраниха движението на коли, които не са със зимни гуми и вериги.

Storm #Filomena

⚠️Lots of AEMET warnings out across #Spain for today/tomorrow

🟥“RED” warnings for #snow❄️ issued across central areas, including #Madrid. 20cm of snow possible in 24hrs

💧Flooding possible in the south. #Gibraltar already seen a months rain fall in 2 days pic.twitter.com/P1bRth3AQ7 — Matt Taylor (@MetMattTaylor) January 8, 2021

Според метеорологичната служба на Испания до 20 сантиметра сняг може да се натрупат на много места в страната, а в планинските райони снежната покривка може да достигне 50 сантиметра. Бурята се очаква да отслабне и да се придвижи на североизток до неделя.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .