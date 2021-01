Земетресение с магнитуд от 6,2 по Рихтер разтърси индонезийския остров Сулавеси, предаде Ройтерс. До момента се знае за трима починали и 24 ранени.

Ново земетресение в Хърватия

A child who is still alive trapped under rubble after the earthquake in West Sulawesi. pic.twitter.com/mrBskAZcRv — Saifulbahri Ismail (@saifulCNA) January 15, 2021

По-късно стана ясно, че при труса се е сее срутила болница, съобщиха представители на спасителните служби, цитирани от световните агенции. Под отломките на лечебното заведение в административния център на провинция Западно Сулавеси има десетки души.

Земетресение и в Албания

A strong earthquake has rocked Indonesia’s Sulawesi island, killing at least three people and injuring many more. Authorities say they're still gathering information about devastation from the temblor, which set off landslides and displaced thousands. https://t.co/EiXKhXMyG0 — The Associated Press (@AP) January 15, 2021





Стихията разруши над 60 сгради, активизираха се няколко свлачища, но не е издадено предупреждение за цунами. Повредени са два хотела, седалището на губернатора и търговски център.

#UPDATE Rescuers search for more than a dozen patients and staff trapped beneath the rubble of a hospital that was flattened when a powerful earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island, killing at least three https://t.co/AqV8wa9L2f pic.twitter.com/fupTO0vHhi — AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021



По информация на Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център, епицентърът на труса е бил на 139 километра северозападно от град Паре Паре, на дълбочина 8 километра.

Няколко часа по-рано вчера в същия район имаше земетресение от 5,9 по Рихтер.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.