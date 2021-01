Певицата Лейди Гага изпя химна на САЩ в началото на церемонията по инаугурацията на новия американски президент Джо Байдън. Певицата изпя химна със златен микрофон под съпровода на оркестъра на американските военноморски сили.

Изпълнителката беше облечена в тоалет на "Шиапарели" - черен топ и огромна червена пола. Гага бе заложила и на огромна брошка във формата на гълъб, носещ клонка – символ на мира.

След нея в тържеството се включи Дженифър Лопес. Певицата с ангелски глас изпя This land is your land и America is beautiful, след като Камала Харис положи клетва като вицепрезидент на САЩ. Лопез бе избрала тоалет изцяло в бяло.

След клетвата на президента Байдън и речта му, кънтри звездата Гарт Брукс изпя а капела "Amazing Grace" и призова всички американци да изпеят заедно с него последния куплет на песента, независимо къде се намират. Брукс е близък със семейството на Байдън.

Актьорът Том Ханкс ще води 90-минутно вечерно тв шоу, което ще се излъчва от много тв мрежи като алтернатива на традиционните балове. В него ще участват създателят на "Хамилтън" Лин-Мануел Миранда, Брус Спрингстийн, Джон Леджънд, Кейти Пери, Деми Ловато, Джъстин Тимбърлейк, Бон Джоуви.

