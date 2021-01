Силно земетресение удари остров Крит. Трусът е бил с магнитуд 4.6 по Рихтер. Няма съобщения за пострадали хора или щети.

Атинският институт съобщи, че земетресението е станало в 8,57 часа сутринта на около 49 километра северозападно от Касос, на дълбочина 27,5 километра.

An undersea earthquake with preliminary magnitude 4.6 occurred Friday in the sea area between Crete and Kasos, the Athens Geodynamic Institute said https://t.co/4VCExTMwmd