Тервел Пулев победи Викапита Мероро с технически нокаут и зарадва цяла България! Пулев постигна своята победа №16 на профи ринга и направи поредната важна крачка към битката за световната титла в полутежка категория.



Това бе първи мач за Тервел от около година и половина, но българинът показа, че съвсем не е загубил форма. Пулев категорично бе по-добрият боксьор в срещата, пласира по-качествените удари и демонстрира тактическа зрялост. 35-годишният намибиец постоянно търсеше клинча и пречеше на Пулев да разгърне потенциала си, но въпреки това Тервел се представи изключително и очаква ключовите битки за атаката на световната титла.

РУНД 1



Срещата започна активно за Викапита Мероро, който вкара няколко добри попадения, но Тервел отговори светкавично със страхотни леви крошета. Българинът пласира по-добрите удари и разклати своя противник още в първия рунд,, пише Gong.bg.

РУНД 2



Вторият рунд стартира с опасно ляво кроше на Мероро, но Тервел заби силен ляв прав. Намибиецът опита да атакува тялото на българина, но действията на Пулев бяха изключително премерени. След успешната защита Пулев регистрира няколко леви прави в главата на своя противник. Мероро опита непозволени прийоми, хващайки ръката на българина, но реферът укроти страстите на ринга. Тервел остана спокоен и завърши рунда с успешно ляво кроше.



РУНД 3



Третият рунд стартира с мощна атака на Пулев. Мероро опита да се противопостави, но Пулев пласира ново ляво кроше. Мръсните номера на намибиеца продължиха, което доведе до предупреждение от страна на рефера. Последва добър удар в тялото на Тервел, което доведе до мощна комбинация от страна на българина.



РУНД 4



Мероро опита да регистрира дясно кроше, но неуспешно. Пулев отвърна със здрава деснячка в главата на Мероро, който постоянно търсеше клинча и се задържаше в него повече от необходимото. Реферът реши да въведе ред и отне по една точка от актива на двамата боксьори.





РУНД 5



Пулев регистрира мощен ляв прав в главата на Мероро, който очевидно се бе поизморил от темпото на двубоя. Двамата влязоха в продължителен клинч, след който Тервел регистрира няколко мръсни удара. Гонгът обаче сложи край на най-активния рунд от началото на мача.



РУНД 6



Рундът стартира със забележка към двамата боксьори. Тервел видимо се поизнерви заради множеството непозволени удари и използва агресията си, за да пласира страхотен ляв прав в главата на своя противник. Намибиецът опита няколко удара от далечна дистанция, но безуспешно. Тервел, от своя страна, се справи добре и пласира лявото си кроше.

РУНД 7



Тервел започна с прекрасен ляв прав, след което опита дясно кроше от къса дистанция, но без успех. Българинът се възползва от открития гард на Мероро и пласира мощна комбинация от удари. 35-годишният намибиец отвърна с ляв прав и отново се върна към любимия си клинч. Точно преди гонга българинът пласира силно ляво кроше.

РУНД 8



Осмият рунд бе прекъснат от проблем с дясната ръкавица на Мероро, а през това време Тервел получи ценни инструкции от брат си. Последва мощна акция на българина, която разклати намибиеца, но Мероро все пак оцеля. В самия край Пулев пласира страхотен ъперкът, с който затвърди най-силния си рунд.

