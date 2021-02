Поройни дъждове причиниха големи наводнения в западния турски окръг Измир, а общината определи ситуацията като бедствена, съобщи турската телевизия NTV.

Реки излязоха от коритата си, много жилища и търговски обекти бяха наводнени, а булеварди се превърнаха в реки.

„Градът преживява бедствие”, заяви Измирската голяма община и предупреди гражданите да не излизат, ако не е наложително.

LATEST — Torrential rain in Turkey’s western İzmir province and surrounding districts of Aliağa, Foça and Dikili causes flash floods; municipality urges residents to stay at home unless necessaryhttps://t.co/XNlvOQ5CzC