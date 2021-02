Бижутер създаде годежен пръстен, вдъхновен от бонбоните "Харибо" като предложение за подарък за Деня на влюбените.

Пръстенът е с жълт сапфир, обкръжен с 40 жълти диаманта и с 224 рубина по халката от розово злато. Дизайнът възпроизвежда желирани бонбони на "Харибо" от 90-те години на миналия век.

London-based jeweller, Taylor & Hart, has created an 18-carat diamond engagement ring inspired by the iconic Haribo sweet ❤️ READ MORE: https://t.co/1vOLk0rVwX #engagement #weddingjewellery #weddingring #weddinginspiration #weddingday #haribo #engaged #diamond #engagementring pic.twitter.com/diAWSTkJno

Компанията "Тейлър енд Харт" го рекламира като "най-скъпия бонбонен пръстен". Цената му е 34 300 щатски долара.

WHY was my FIRST thought that Harry would LOVE this! Haribo-inspired ruby-encrusted engagement ring could be yours for £25,000 https://t.co/K84g8tjJGD via @MetroUK