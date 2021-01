Мъж от английския град Милтън Кийнс използва робот за доставяне на храна, за да предложи брак на приятелката си. Необичайната стъпка била предприета от Бен Хоган. По професия той бил разработчик на приложения и бил луд по новите технологии. Същото се отнасяло и до неговата приятелка Шери Доус.

Обикновено роботите се използват за доставка на храни и закуски в условията на пандемия. Но Бен направил така, че един от роботите да го посети у дома, където живеел с Шери. Симпатичната машина връчила годежен пръстен на изумената дама на Бъдни вечер.

