Германска фирма, наета от ливанските власти за разчистване на опасни материали, някои от които складирани от повече от десетилетие на пристанището на Бейрут, приключи с изпълнение на задачата си, се посочва днес в изявление на канцеларията на ливанския президент Мишел Аун.

Търсят трима души с „червени бюлетини” зарази експлозията в Бейрут

Договорът с фирмата "Комби Лифт", подписан през ноември, предвиждаше разчистването на химикали от 52 контейнера, повече от три месеца след опустошителния взрив през август в пристанището на Бейрут, при който загинаха 200 души, хиляди бяха ранени, а цели квартали бяха разрушени.

A first task in the Port of Beirut has been completed. The 🇩🇪 company #CombiLift has treated 52 containers of hazardous and dangerous chemical material that had been accumulated over decades and were a threat to the people in #Beirut.



They stand ready to be shipped to 🇩🇪. pic.twitter.com/biQhcT2wqK — Andreas Kindl (@GermanEmbBeirut) February 5, 2021

Според официални служители експлозията е причинена от химикали, които са се подпалили, след като в продължение на години са били съхранявани на пристанището при неподходящи условия.

СЛЕД ВЗРИВА: Ливан поиска Интерпол да арестува собственика и капитана на кораба

"Комби Лифт" подписа договор за премахване на запалими и силно реактивни химикали от контейнери на пристанището, някои от които са съхранявани от 2009 г.

"We have to say it as it is: what we found here was a second Beirut bomb."



That's from the director of the German company tasked with removing *1000 tons* of explosive chemicals dumped in 52 containers at Beirut's port for decades. https://t.co/SNKOMgqvAk — Timour Azhari (@timourazhari) February 6, 2021

В днешно изявление на канцеларията на ливанския президент се посочва, че германският посланик го е информирал, че процесът вече е приключил и материалите са готови да бъдат извозени извън Ливан.

Мощен взрив разтърси квартал в Бейрут (ВИДЕО+СНИМКИ)

Експлозията през август, един от най-мощните неядрени взривове в историята, допълнително утежни усилията на страната за справяне със задълбочаващата се финансова криза.

Six months after the explosion which shocked Beirut — killing more than 200 people and leaving more than 6,000 injured — no one has been held accountable.



[Tap to expand] pic.twitter.com/wPRUbldnHI — DW News (@dwnews) February 7, 2021

Шест месеца по-късно ливанците, изгубили близки, дома и бизнеса си при експлозията все още очакват резултатите от разследването за причините й.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК .