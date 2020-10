​Резервоар с мазут се взриви в жилищен квартал в западната част на Бейрут, избухнал е пожар, предаде БТА.

In 2014, South Korean Prime Minister resigned when a ferry capsized. After an explosion in Beirut, ministers started resigning. In Nigeria, we are getting killed every day by the Police. Nobody has resigned. The IGP is still in office. What is the performance metric in 🇳🇬#EndSARS — #ThriveAgricPayUp #EndSARS (@theprincelyx) October 9, 2020

Пламъци обхванаха пристанището в Бейрут (ВИДЕО+СНИМКИ)

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

Пристигналите пожарни екипи се опитват да потушат огъня. Военнослужещи от ливанска армия и доброволци от гражданската защита евакуират хората от близките жилища.

Фотограф засне експлозията в Бейрут (ВИДЕО+СНИМКИ)

An explosion was heard in Tariq el Jadidah , #Beirut #Lebanon 🇱🇧 pic.twitter.com/FXAyiJPdgW — Aleph א ☕ Fox2, Fox2 (@no_itsmyturn) October 9, 2020

По предварителни данни има няколко пострадали, медици им оказват помощ.

Another blast rocked Beirut tonight. This time it’s at the Al Jadeideh road. It’s another stronghold of Hezbollah. They of course claim it was a storage place for fuel oil.... pic.twitter.com/4a8f6dcLTs — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.