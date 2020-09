Голям пожар избухна на пристанището в Бейрут. Преди месец там мощна експлозия уби 190 души и нанесе огромни щети.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Огънят обхвана склад за петрол и гуми в безмитната зона. От мястото се издигна черен дим.

Видео: Руптли

Фотограф засне експлозията в Бейрут (ВИДЕО+СНИМКИ)

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER