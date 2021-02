Служители на Айфеловата кула в Париж използват горелки, за да разтопят леда, който се трупа по конструкцията в студената вълна във Франция и Западна Европа, съобщи Асошиейтед прес.

Райони в Нормандия и Бретан, където заледяванията са нетипични, затварят магистрали заради недостиг на техника за поддържане на пътищата. В части от парижкия регион местните власти спряха движението на училищните автобуси и призоваха децата да си останат у дома.

Сняг покри френската столица, а Айфеловата кула замръзна.

Айфелова кула върху къща в Долно Езерово (ВИДЕО)

"При отрицателни температури част от подовете ми се покриват с лед. За да го разтопим, трябва да се използват горелки, защото солите са твърде корозионни за метала", гласи съобщение в туитър от официалния акаунт на Айфеловата кула. Тя е затворена за посещения от месеци заради ограниченията, свързани с пандемията от коронавируса.

🇬🇧 When negative temperatures return, my floors got partially covered with ice! 🥶 To get rid of it, we need to use a blowtorch because ice-control salt is too corrosive for the metal.#EiffelTower pic.twitter.com/nkdgLVaUHf