Григор Димитров победи по категоричен начин австралиеца Алекс Болт. Българинът спечели с 3:0 (7:6 (1), 6:1, 6:2) мач от 2-ия кръг на турнира от Големия шлем Australian Open, пише Gong.bg .

Единствено в първия сет българинът изпита затруднения, но след това надделя над австралиеца. По този начин Димитров си уреди среща срещу испанеца Пабло Карено-Буста.

А след днешния мач написа на телевизионната камера "Haskovo".

