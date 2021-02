Стадо кучета, оцветени в синьо, бяха забелязани на територията на затворено химическо предприятие в град Дзержинск, област Нижни Новгород). От пресслужбата на градската администрация заявиха, че няма заплаха за здравето на животните и ветеринари търсят причината за окраската им.

Who had “Blue Dogs in Russia” for their 2021 BINGO card? https://t.co/XtG7zme2Kv — Matt Brodhead ⛷ (@mattbrodhead) February 14, 2021

"В предприятието бяха открити около 10 кучета, цветът на някои от тях беше наистина неестествено син. Състоянието на животните по време на проверката не предизвиква подозрения. Не се изисква спешна помощ на животните", каза главният лекар на ветеринарната клиника "Зоозащита-НН" Дмитрий Щеглов.

Той отбеляза, че на територията на предприятието не е открит източник на боята.

Blue dogs were spotted near an abandoned chemical plant at Dzerzhinsk in Russia's Nizhny Novgorod region.strange colouring may caused by chemical waste such as copper sulphate.vibrant blue coats not a happy one.much concerned issue. it may cause health issues to them#saveanimals pic.twitter.com/USBGSkKupB — priya balu (@priyabalu_2000) February 14, 2021

"Очевидно пигментът е попаднал вътре в тях, но преди диагностика и лабораторни изследвания няма причина да се предполага, че има отрицателен ефект върху здравето", добави той.

Лекарят отбеляза, че животните ще бъдат откарани в болницата за по-подробен преглед. Четириногите нямат етикети, така че ще бъдат изследвани, ваксинирани и стерилизирани, след което ще бъдат пуснати в предишната им естествена среда.

They found some striking blue dogs in Russia, in the city of Dzerzhinsk an event occurred that puzzled more than one, they found a herd of dogs that aroused their astonishment, since they all had blue fur. pic.twitter.com/wu1GaAqUV9 — Moises Lopez (@chapoisat) February 16, 2021

Снимка на кучетата, боядисани в ярко синьо, беше публикувана в местните издания вчера. Животните с необичаен цвят са обикаляли до фалиралия завод за плексиглас, специализиран в производството на акрилно стъкло и циановодородна киселина.

Only in Russia. Blue dogs https://t.co/TWuCnUkjdC — Polina 😷 (@PolinaCowley) February 11, 2021

Според комисаря по несъстоятелността на предприятието животните вероятно са се боядисали от останал химикал, например меден сулфат, както вече се е случило преди няколко години.

Кучетата са били на територията на частното закрито предприятие "Дзержинское плексиглас", заявиха от пресслужбата на администрацията на руския град.

