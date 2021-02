Дъжд от отломки от самолет на компанията „Юнайтед еърлайнс” паднаха над предградие на Денвър, предаде БТА.

Десният двигател на самолета е претърпял сериозна повреда във въздуха, принуждавайки го да се върна обратно. Отломки от двигателя са паднали над града, като едва не са ударили жилище.

Самолетът се приземи безопасно. Няма данни за пострадали на борда или на земята.

Според изявление на авиокомпанията на борда е имало 231 пътници и 10 членове на екипажа. Всички пътници ще заминат за Хонолулу с друг полет.

