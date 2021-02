Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) оповести, че ще започне допълнително разследване на самолетите Boeing 777 след инцидента с полет на този модел на компанията United Airlines, който доведе до аварийно кацане на международното летище в Денвър.

Самолет започна да се разпада във въздуха (ВИДЕО)

„Въз основа на първоначалната информация стигнахме до заключението, че интервалът за проверка трябва да бъде увеличен за т.нар. „кухи лопатки на двигателя”, които са уникални за този модел двигател, използвани единствено за самолети Boeing 777”, се казва в изявление на FAA.

В събота самолетът кацна в Денвър след проблем с десния двигателя P&W4000, който причини само леки повреди на самолета, според Националния съвет за безопасност на транспорта в САЩ (NTSB).

СЛЕД ОПАСНИЯ ИНЦИДЕНТ: Спират десетки самолети на "Боинг"

Федералната авиационна администрация на САЩ издаде аварийна директива за летателна годност, призоваваща за “незабавни или засилени проверки на самолети Boeing 777, оборудвани с определени двигатели Pratt & Whitney PW4000”.

Американската авиокомпания United Airlines отмени полетите на своите 24 самолета Boeing 777 след инцидента.

Японското транспортно министерство също нареди на превозвачите Japan Airlines и ANA Holdings Inc да предприемат същия ход.

Korean Air Co. Ltd. е поредна авиокомпания, която спря от експлоатация притежаваните от нея самолети 777 на Boeing Co.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК .