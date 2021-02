Американският космически товарен кораб "Сигнус" успешно осъществи своето скачване с Международната космическа станция /МКС/, като маневрата бе предавана на сайта на НАСА, съобщиха световните агенции.

Final destination for Cygnus-15 is the Unity Module where it will be berthed for the next few months. Well done @Space_Station pic.twitter.com/UkYxG5wOWu