Най-високият вулкан в Европа – Етна, който се намира на италианския остров Сицилия, през изминалата нощ осветяваше небето с експлозии и фонтани от лава. Това, заедно с облаци от пепел, предизвика смайване у очевидци и потребители в социалните медии, предаде Ройтерс.

„Наблюдаваме по-силна от обичайната активност, с повече магма, издигаща се от кратерите, която е и по-богата на газ”, каза Стефано Бранка - ръководител на Националния институт по геофизика и вулканология в Катания.

Лавата, която се спускаше по западния склон на 3300-метровата планина, можеше да се наблюдава от по-голямата част от източния бряг на остров Сицилия, а Twitter, Facebook и Instagram преливаха от снимки и клипове.

От Сиракуза в Южна Сицилия и Еолийския архипелаг край северния бряг, снимките показваха огромни стълбове от пепел и червени огнени фонтани по заснежените склонове на Етна.

Югоизточният кратер е в епицентъра на активността, започнала на 16 февруари, и шест пъти осветяваше вулкана през изминалите 8 дни.

