Вулканът на остров Сицилия - Етна - изригна зрелищно и дъжд от малки вулканични камъни и пепел се изсипаха върху съседния град Катания. Заради изригването летището в града беше затворено, предадоха световните агенции.

Мощно изригване на вулкан на Хаваите (ВИДЕО+СНИМКИ)

My sister sending me pics of mount Etna having a blast again 🌋 pic.twitter.com/iD6xhP3nWM



По западния склон на вулкана се спусна и поток лава, но тя не застрашава селата в близост до Етна. Пожарникари обаче ще следят ситуацията в трите малки общини Форнацо, Мило и Лингуаглоса.

i just saw this picture of etna from today and i’m gonna cry why is it so beautiful pic.twitter.com/bVmfXt8Qz8