Томас Маркъл - бащата на Меган, даде специално интервю за предаването "Good Morning Britain" след шокиращите разкрития, които направиха дъщеря му и принц Хари пред легендарната водеща Опра Уинфри.

Според Томас британското кралско семейство не са расисти. Той определи думите, които Меган твърди, че са изречени в Бъкингам относно цвета на кожата на сина й, като „глупаво изказване“.

This is BLACKMAIL



Thomas Markle’s threat to continue to go to the press every 30 days - after having sold her letter previously



He’s clearly not well & ITV’s commitment to mental health takes another hit following Piers Morgan’s comments on #Meghan



