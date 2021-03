Мечки се появяват на ски пистите в румънския курорт Предял, съобщава румънският вестник "Евениментул зилей".

Министърът на околната среда Танжош Барна призна, че животните представляват сериозна опасност за туристите. Според него едно от възможните решения е ограждане на пистите или в най-лошия случай - преместване на животните. Министърът коментира клип в социалните мрежи, на който се вижда мечка на писта в Предял в близост до група скиори. Ски инструктор опитва да прогони животното, но то го подгонва и след това се оттегля в гората.

Вестник "Адевърул" дава повече подробности около тази случка. "Безумна смелост", посочва изданието и разказва как ски инструкторът "си е поиграл" с мечката, за да спаси скиорите. Докато водел урок, Адриан Стойка забелязал мечката по средата на пистата, както и скиори, които не знаели какво да правят. Той събрал хората на група и ги накарал да вдигат врява с надеждата да уплашат животното. Скиорите обаче реагирали плахо и мечката останала на пистата, тичайки напред-назад, очевидно играейки си. Тогава Стойка се отделил от групата и започнал да се спуска бързо по пистата, предупреждавайки и други скиори за опасността. Мечката тръгнала след него, но след известно време се оттеглила в гората. Цялата случка е заснета, а клипът е качен във Facebook, пише "Адевърул".

Спасителят Клаудиу Василеску заяви, че действията на ски инструктора са били възможно най-правилните в тази ситуация. "Макар да изглежда, че си играе, мечката не прави това. То е като игра на котка и мишка. Не е шега, мечката търси храна. Може да поиграе и после да нападне", каза спасителят. Според него мечката от клипа е на около пет години. Спасителят посъветва скиорите, ако попаднат в подобна ситуация, да не бягат, да се съберат в група и да вдигат шум.

