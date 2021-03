Принц Хари беше забелязан за първи път след интервюто, което той даде, заедно с Меган Маркъл, пред Опра Уинфри. Херцогът на Съсекс беше заснет да кара електрически велосипед из улиците на Монтесито, следван от охранители.

EXCLUSIVE: Harry is seen for the first time since explosive Oprah interview https://t.co/JLDpwucJEv