Голямото семейство на Елизабет Втора продължава да се увеличава. Зара Тиндал, внучка на кралицата, и нейният съпруг Майк, са посрещнали на бял свят момченце, потвърждава говорител на двойката, пише Ohnamama.bg.

The Queen's granddaughter Zara Tindall gives birth to baby boy https://t.co/E6yZsf9v6A