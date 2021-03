Цветата Пиронкова отстъпи пред осмата в света - Арина Сабаленка с 1 на 2 сета, в мач от втория кръг на WTA 1000 турнира на твърди кортове в Маями. Българката преклони глава след продължила два часа и половина битка. Въпреки че в първата част Пиронкова бе безкомпромисна, надделявайки с 6:0, впоследствие беларуската състезателка се мобилизира, изравни играта и спечели следващите две части с 6:3, 7:6(9), пише Gong.bg.

Tsvetana Pironkova since her comeback 🇧🇬



QF at the US Open, her comeback tournament

R3 at the FO

Qualified for the AO

Qualified for Miami

Wins over Vekic (x2) & Muguruza

4 bagels, the more recent one against Sabalenka

13W/4L

730 pts in 5 tournaments



What a Queen 😍 pic.twitter.com/3seFXe7ibl