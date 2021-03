Четири държави избраха България, за да запишат изпълненията си за Евровизия 2021. Освен българската, националните телевизии на Малта, Гърция, Кипър и Молдова се довериха на нашия екип за Евровизия да заснеме предварителните записи на цялостните изпълнения на всеки от артистите. Тази година записите са напълно задължителни, в случай че някой от изпълнителите няма възможност да пътува до Ротердам заради пандемичната обстановка.

„Ние направихме чудеса за много кратко време. Всъщност, всички артисти в отложения миналата година конкурс Евровизия трябва задължително да направят резервен вариант на своето участие, в случай, че някой от тях не може да участва, ако част от екипа или артистът от делегацията се разболее от коронавирус”, каза продуцентът на българското участие в Евровизия Геновева Христова.

Предварителното заснемане на изпълненията не само гарантира участие на тазгодишния конкурс, но и служи като генерална репетиция на изпълнителите.

„Всъщност, те видяха какво ги очаква, защото няма нищо по-хубаво от това да си подготвен”, добави Христова.

Времето, с което всеки един от артистите разполагал, било ограничено заради натоварения график. Целият запис е преминал под много строг контрол от страна на Европейския съюз за радио и телевизия.

„Всеки от артистите разполагаше с 3 часа за репетиция и 3 часа, за които има право да направи точно 3 изпълнения. Най-доброто от трите изпълнения, което е избрала делегацията, се изпраща в рамките на един час. Така че да няма абсолютно никакво съмнение, че това е изпълнение на живо и не е манипулирано впоследствие в студио и не са правени каквито и да било корекции”, обясни продуцентът Иван Градинаров.

В студиото са използвани девет камери, които предварително са програмирани и режисирани, как да следят действието на сцената. Условията и техническите възможности, които българският екип предложил, не оставили шанс на конкуренцията.

„Направо да кажа, че Гърция беше една от държавите, която покани други участници да отидат и да снимат своя резервен вариант в Атина. Гърците дойдоха в София. Това означава, че наистина по някакъв начин сме ги привлекли с условията, които им предоставихме”, каза Геновева Христова.

За изпълнението на нашият представител - Виктория Георгиева, българската делегация създала атмосфера, като извикала в рамките на допустимото публика, която да я накара да се чувства сякаш е на живо в Ротердам.

„Събрахме си агитка която стимулираше Вики. Един от записите стана страхотен, просто наистина всички се развълнувахме. Дори Дан Шипмън - един от режисьорите от Евровизия, се разплака. Вики вълнува, Вики разчувства, тя е човек, с когото преживяваш емоцията ѝ на сцената и това смятам, че е едно изключително силно оръжие”, сподели продуцентът на българското участие в Евровизия.

Миналата година за пръв път от създаването на Евровизия конкурсът не се състоя заради обстановката с коронавируса. Тази година той ще бъде по-различен.

„Без публика или с много ограничена публика, за съжаление, защото знаете, че за всеки артист публиката е тази, която дава адреналина за това да изпълниш по най-добрия начин своята песен”, каза Геновева.

Надпреварата ще се проведе между 18 и 22 май в Ротердам, където Виктория ще представи страната ни с песента „Growing up is getting old”.

„Вики вярваме в теб и знаем, че тази година ще представиш България по най-добрия и най-достойния начин. Стискаме ти палци!”, окуражи българския представител Геновева Христова.