Голдън ретривър заведе екип пожарникари до своето заклещено под камък кученце. Малкото животно прекарало около 20 часа в капан.

Кучето родител помогнало на своето дете да се спаси ден, след като собственичката му отправила апел в социалните мрежи. Жената прекарала часове в търсене на своя домашен любимец.

Open SmartNews and read "Mother golden retriever led firefighters to her puppy who’d lain trapped under boulder for 20 hours" here: https://t.co/P8a040fSyX

To read it on the web, tap here: https://t.co/ZpK5INRLBi