Британската кралица Елизабет Втора изпълни първия си присъствен ангажимент за тази година - два дни след като страната облекчи строгите ограничителни мерки заради коронавирусната пандемия, предаде Ройтерс.

Бомба в резиденция на кралица Елизабет II?

Maskless Queen is all smiles as makes her first in-person public engagement for five months https://t.co/SXCItiXRDR pic.twitter.com/JJGj3fKDoK — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 31, 2021

Деветдесет и четири годишната кралица, която продължаваше да изпълнява задълженията си чрез видеовръзка, откакто беше наложено заключване в началото на годината, посети мемориала на ВВС в Рънимийд. Целта на посещението й беше отбелязването на стогодишнината на Кралските австралийски ВВС.

Известен британски водещ напусна работа след остър коментар за Меган

Queen makes first public appearance of 2021 https://t.co/7VM2eqAEy4 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 31, 2021

Рънимийд се намира в близост до замъка Уиндзор, където Нейно Величество пребивава заедно с 99-годишния си съпруг, който неотдавна прекара четири седмици в болница за лечение на инфекция и сърдечна процедура.

WATCH: The Queen has made her first public appearance of 2021 now England’s coronavirus lockdown has eased. She has attended a ceremony at the @CWGC memorial in Runnymeade to mark the 100th anniversary of the Royal Australian Airforce pic.twitter.com/DWmCWUZVHP — Chris Ship (@chrisshipitv) March 31, 2021

"Мина доста време, откакто не съм била тук", каза при пристигането се Елизабет Втора, която е кралица и на Австралия.

Британската кралица няма да гледа интервюто на Опра с Хари и Меган

The Queen has attended her first public engagement outside Windsor Castle this year when she visited the Commonwealth War Graves Air Forces Memorial in nearby Runnymede.



More on this story: https://t.co/svfboc4YFe pic.twitter.com/C4GqoRsvEp — Sky News (@SkyNews) March 31, 2021

Последният ангажимент, който Нейно Величество изпълни публично, беше през декември в Уиндзор. Тогава Елизабет Втора, която рядко напуска замъка от началото на пандемията през март миналата година, благодари на местни доброволци и ключови служители.