Френският президент Еманюел Макрон разкри в сряда, че мерките, насочени към ограничаване на разпространението на COVID-19, които бяха въведени в 19 региона в страната, ще започнат да се прилагат в цяла Франция, съобщава Ройтерс.

Макрон обеща ускоряване на ваксинацията във Франция

Националният локдаун ще влезе в сила на 3-ти април, събота, и ще остане в сила поне четири седмици, посочи Макрон, обяснявайки взетото решение за затягане на мерките с увеличаването на заразените с коронавирус, както и с броя на хоспитализираните французи.

"Ще загубим контрола, ако не предприемем мерки сега", каза президентът в телевизионно обръщение към нацията.

