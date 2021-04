Най-малко 26 души загинаха вчера при потъване на ферибот след сблъсък с друг кораб в река в Бангладеш, съобщиха спасители, извадили днес по пладне пострадалия съд, предаде Франс прес.

"Сабит ал Хасан" претърпя корабокрушение вчера следобед след сблъсък с по-голям кораб на река Шиталахсия. Фериботът бе отплавал от Нараянгандж (на 20 км от столицата Дака) към съседния окръг Муншигандж. На ферибота са открити телата на 21 от 26-те загинали, уточни за АФП Мустаин Биллах от местните власти.

Полицай от същия окръг добави, че фериботът е бил пълен с желаещи да напуснат Нараянгандж, след като правителството е наложило от понеделник седемдневна национална карантина заради неотдавнашен скок в броя на заразените с COVID-19.

Според Мустаин Биллах пътниците са били поне 46. Двайсетина са успели да доплуват до брега след катастрофата, но може да има изчезнали, каза той. Властите са наредили случаят да се разследва.