Южна Корея показа днес първия прототип на изтребителя КФ-Х (KF-X), който разработва с Индонезия на фона на несигурност на бъдещата роля на Джакарта в проекта, предаде Ройтерс.

South Korea today held a ceremony to roll out its first prototype of the next-generation KF-X fighter, officially dubbed KF-21 Boramae.#SouthKorea #KFX #KF21 pic.twitter.com/vRzbpewyV2