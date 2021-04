Вулкан на карибския остров Сейнт Винсент изхвърли над 6-километров стълб пепел, съобщава Си Ен Ен. Огромният облак вулканична пепел се е насочил в източна посока, посочват от Националната служба по извънредни ситуации на страната.

Officials on the Caribbean island of St. Vincent say a major eruption is imminent and have ordered mandatory evacuations for those who live near the La Soufrière volcano. https://t.co/jdd4jrGhk9 pic.twitter.com/Q782PThJgA