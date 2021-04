Григор Димитров е имал здравословен проблем преди днешния мач с Рафаел Надал, който му е попречил да се храни и да спи добре, пише Gong.bg .

Grigor Dimitrov says he's been struggling with a 'massive tooth problem' over the last few days after his Monte Carlo defeat to Rafael Nadal. Has not been sleeping or eating well and says 'straight to the doctors, unfortunately'.