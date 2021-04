Григор Димитров преклони глава пред Рафаел Надал, като по този начин участието на българина на Мастърса в Монако приключи. Матадорът от Майорка разби Гришо за 55 минути игра на централния корт в Княжеството, след като затвори мача при 6:1, 6:1 в своя полза и вече е в следващата фаза от надпреварата, пише Gong.bg .

Rafael Nadal & Grigor Dimitrov will face off for a spot in the #RolexMCMasters QF 😤 pic.twitter.com/nPNaMUbuWx