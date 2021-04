Пилотираният кораб "Дракон" на американската компания SpaceX с четирима астронавти на борда се скачи с Международната космическа станция, съобщиха световните агенции. Ракета-носител "Фалкон-9" изведе "Дракон" в орбита от космодрума Кейп Канаверал, щата Флорида в петък.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Това е трети полет "Дракон" към МКС с екипаж на борда. Първият полет беше на 30 май миналата година, а вторият - през ноември. Ракетата-носител е рециклирана от този полет.

Welcome to the International Space Station, Crew-2! NASA Astronauts Shane Kimbrough and Megan McArthur, along with JAXA... Публикувахте от NASA - National Aeronautics and Space Administration в Събота, 24 април 2021 г.

Илон Мъск предложи план за колонизация на Луната и Марс

Рециклирана е и капсулата "Индевър" на "СпейсЕкс", с която екипажа на "Дракон" достигна до МКС. Същата капсула беше използвана през май миналата година. Тя се скачи автономно с МКС на над 400 км над Индийския океан, ден след изстрелването на космическия кораб от Флорида.

SpaceX изстреля своя трети екипаж до МКС (ВИДЕО)

A piece of space junk zipped by SpaceX's Crew-2 Dragon capsule on its way to the space station https://t.co/K9tjddZmmx pic.twitter.com/sYr6XoalOk

— Marcus Webster (@marcusbwebster) April 24, 2021

Екипажът на космическия кораб е в състав Шейн Кимброу и Меган Макартър, астронавти на НАСА, Тома Песке, астронавт на Европейската космическа агенция и Акихико Хошиде, астронавт на Японската агенция за аерокосмически изследвания. На четиримата предстои шестмесечна мисия на борда на МКС. Всички те с изключение на Макартър вече са били на борда на МКС.

НАСА изпитва задвижваща система за базата си на Луната

​ This one of the best photos ever distributed by Disney. Incredible.



SpaceX’s Falcon 9 rocket, with Crew Dragon atop, as seen above Tomorrowland



📸: Kent Phillips pic.twitter.com/HnDUOnEgYY — Scott Gustin (@ScottGustin) April 23, 2021

В следващите четири дни на борда на МКС ще има 11 астронавти - шестима американци, двама руснаци, двама японци и един французин. В сряда астронавтите Майк Хопкинс, Виктор Глоувър, Шанън Уокър и Соичи Ногучи ще се отправят към Земята с "Дракон"