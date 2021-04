Избягала крава вдигна на крак полицията в американския щат Кънектикът, съобщава UPI. Животното успя да увлече служителите на реда в гонка, достойна за холивудски екшън по улиците на Феърфийлд.

Сигнал за крава, разхождаща се по натоварена главна улица в градчето, подал бдителен шофьор. Малко след това в полицията се обадил и собственикът на животното. Така той и служителите на реда започнали гонката, която продължила около два часа.

