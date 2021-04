Четвъртият полет на хеликоптера "Инджинюъти" на Марс беше пренасрочен за днес, след като вчера той не успя да излети. Лабораторията за реактивно движение на НАСА обясни в Туитър, че е имало технически проблем и "Инджинюъти" не е успял да включи на режим полет в определеното време.

"Хеликоптерът е в добро състояние" и това закъснение "няма да попречи на бъдещи полети", увериха от НАСА.

I’ll be watching tomorrow as the #MarsHelicopter makes another attempt at Flight 4. Looking forward to it. https://t.co/HFY1tCrfAZ

Новият опит ще бъде направен в 10,46 ч. по времето на американското източно крайбрежие (17,46 ч. българско време). Първите данни обаче ще пристигнат към 13,30 ч. в САЩ (20,30 ч. българско време).

Според плановете на НАСА "Инджинюъти" трябва да се издигне на височина от около 5 м и да полети на юг на 133 м със скорост около 3,5 м/сек.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter's ambitious fourth flight didn't get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We'll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs