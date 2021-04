Малкият хеликоптер "Инджинюъти" на НАСА летя за трети път на Марс в неделя, като стигна

по-далече и разви по-голяма скорост от предишните два опита, съобщи АФП. Този път "Инджинюъти" измина 50 м с максимална скорост 2 м/сек (7 км/ч).

"Полетът съответстваше на предвиденото, но това не го прави по-малко невероятен" - каза Дейв Лавъри, който отговаря за програмата от НАСА. Роувърът "Пърсивиърънс", с който "Инджинюъти" пристигна на Марс, засне полета на мини-хеликоптера, който продължи 80 секунди.

Third flight in the history books✅

Our #MarsHelicopter continues to set records, flying faster and farther. The space chopper is demonstrating critical capabilities that could enable the addition of an aerial dimension to future missions to Mars & beyond. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh — NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021

Третият полет на "Инджинюъти" беше страничен. Той тества автономната навигационна система, изпълнила предварително зададени параметри. "Ако "Инджинюъти" лети прекалено бързо, алгоритъмът на полета не може да идентифицира релефа", обясниха от НАСА.

Far Out 🚁

For this third flight, the #MarsHelicopter traveled almost half the length of a football field and increased its airspeed to 4.5 mph (2 m/sec). Until now, Ingenuity had not flown at this speed, even while testing on Earth. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/S65oIeQ4BC — NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021

Прекалено слабата плътност на марсианската атмосфера (1 процент от земната), наложи мини-хеликоптерът да е свръхлек, а перките му да се въртят много по-бързо от стандартен модел, за да може да излети. НАСА подготвя четвърти полет на "Инджинюъти". Изпитанията на "Инжинюъти" са планирани с повишаваща се трудност до границите на възможностите му. Масата на "Инджинюъти" е 1,8 кг. Полетите на мини-хеликоптера са първите на машина с двигател на друга планета.