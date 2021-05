Зоопаркът "Таронга" в Сидни, Австралия, представи едно от новите си попълнения - рядко бебе късоклюна ехидна, предаде БТА.

Бебето на около седем месеца е десетото от вида, появило се на бял свят в зоологическата градина.

A rare baby short-beaked echidna has emerged at @TarongaZoo after spending the first few months of its life in a deep burrow. The puggle is thought be about seven months old and will soon be left to fend for itself by its mother. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/BI8ABMdo2Q