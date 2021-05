Известният британски уличен художник Нейтън Мърдок унищожи една от творбите си, веднага след като я завърши. Артистът нарисувал гигантско изображение на две ръце, събрани в молитва, след което го залял с бяла боя.

Унищожаването на току-що създадената творба е част от художествен проект, смесващ физическия и виртуалния свят.

Все пак изображението има две останали версии - отпечатана и на цифров файл.

British street artist Nathan Murdoch hurls a large dollop of white paint straight at his freshly finished piece of art. Why? He's creating a crypto-artwork https://t.co/HGI4QQxI8d pic.twitter.com/vHO7b6QcjH