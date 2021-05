Британският премиер Борис Джонсън се е оженил за годеницата си Кери Симъндс. Това е станало в събота на тайна церемония в Уестминстърската катедрала, съобщава SkyNews. Това е третият брак на Джонсън.

Историята се появява дни след като "Даунинг Стрийт" отказа да коментира съобщения, че двойката планира „пищна“ лятна сватба.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА: Неженена двойка на "Даунинг стрийт" 10

