Световният №1 Новак Джокович постигна една от най-значимите победи в кариерата си, побеждавайки 13-кратния шампион от „Ролан Гарос“ Рафаел Надал след 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2 за 4 часа и 11 минути, пише Gong.bg .



Това бе рекорден 58-и път, в който двамата излязоха един срещу друг при 29 на 28 успеха в полза на сърбина преди този ден. Именно Ноле бе последният човек, надвивал Рафа на Откритото първенство на Франция през 2015 година. Робин Сьодерлинг стори същото през 2009-а за първи път.



​След 108 двубоя Матадора от Манакор допусна едва третото си поражение във френската столица. Така в неделя белградчанинът ще спори за трофея със Стефанос Циципас.

