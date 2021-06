Почина актрисата Лиза Бейнс, известна с ролите си в култови филми като „Коктейл” и „Не казвай сбогом”, съобщава в. „Дейли мейл”. Причина за кончината на 65-годишната звезда са тежки наранявания, получени след катастрофа. Преди 10 дни тя беше прегазена от електрически скутер в Ню Йорк, вследствие на което получи сериозна травма на мозъка.

Бейнс била прегазена, докато отивала към ресторант в Горен Уест Сайд, където трябвало да се срещне със съпругата си - Катрин Кранфорд. От полицията съобщават, че актрисата била премазана от водач, който не спрял на червен светофар.

